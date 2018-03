Brand in woning in Beveren

In de Bevrijdingsstraat in Beveren bij Roeselare is iets voor 11 uur brand uitgebroken in een woning.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. De spuitgasten hadden het vuur wel snel onder controle. Toch is de bovenverdieping volledig vernield.

De bewoonster van 82 kon door een buur tijdig uit het huis gehaald worden.

De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend. Wel had een loodgieter even daarvoor een gaskachel hersteld. Of daardoor iets misgelopen is, is nog niet duidelijk.