Brand in woning in Zedelgem

Bij een brand in Zedelgem is een huis vernield. Het vuur sloeg ook over naar de aanpalende huizen.

De brand breekt uit rond half vier vanmiddag, in de Schattingbeekstraat. De brand is hevig en gaat gepaard met een dikke zwarte rook. De bewoner van het huis, een man van 53, raakt daarbij verbrand, hij moet naar het ziekenhuis. Het vuur lijkt aangestoken, het is daarmee al de derde brandstichting in de wijk in een paar jaar. Een deskundige van het parket onderzoekt nu of het ook effectief om brandstichting gaat.