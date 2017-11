Op de Zeedijk in Zeebrugge is even na half vijf brand uitgebroken in een appartement op de vierde verdieping.

De bewoner lag in bed te roken en is vermoedelijk in slaap gevallen. Daardoor vatte de matras vuur. De man raakte bevangen door de rook en liep lichte brandwonden op. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer van Brugge was snel ter plaatse en kon de brandende matras naar beneden gooien. Ondertussen waren de bewoners van de andere appartementen geëvacueerd. Het appartement van de man is onbewoonbaar door de grote schade in de badkamer en slaapkamer.