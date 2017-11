Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand in de leegstaande Sint-Jozefskliniek in Oostende eergisteren is aangestoken.

Het onderzoek van deskundigen is nog niet helemaal rond, maar het parket gaat er nu van uit dat er inderdaad kwaad opzet en brandstichting in het spel is. De politie weet dat er vaak inbraken zijn in het gebouw. Het staat ook al jaren leeg. Of dit iets te maken heeft met de brand van zondagavond op de hoogste etage van de leegstaande kliniek is niet zeker. Volgens het parket zijn er wel sterke aanwijzingen van brandstichting, maar een mogelijke dader is nog niet gevat.