In Zwevegem is gisterenavond een villa volledig uitgebrand als gevolg van een schoorsteenbrand.

Het waren de buren die rond 21 uur rook zagen in de alleenstaande woning in de Kapel Milanendreef. De brandweer werd bij aankomst geconfronteerd met een uitslaande brand, de bewoners waren op het moment van de vuurzee niet thuis. De brand was snel onder controle, maar de schade is enorm. De bewoners moeten momenteel op een andere plaats gaan wonen.