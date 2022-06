Branddeskundige aangesteld na brand in Brugse school

Naar aanleiding van een brand dinsdagavond in de Stedelijke Academie in Brugge heeft het parket West-Vlaanderen een branddeskundige aangesteld. De schade bleef beperkt, maar het is nog niet duidelijk hoe het vuur precies is kunnen ontstaan.

De brandweer kreeg dinsdag rond 22 uur meerdere meldingen over een brandgeur ter hoogte van het gebouw in de Katelijnestraat. Bovendien gingen op dat moment ook het inbraakalarm en even later het brandalarm af. Ter plaatse werd in een van de lokalen van de Stedelijke Academie effectief een brandhaard ontdekt. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef.

De oorzaak van de brand is momenteel nog onduidelijk. Het Brugse parket besliste daarom een branddeskundige aan te stellen om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Het is voorlopig nog wachten op de bevindingen van de expert.