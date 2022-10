Branden in Kortrijk & Reningelst: niemand gewond

Afgelopen nacht heeft het op twee plaatsen gebrand. In Kortrijk brak brand uit boven een leegstaand wokrestaurant en in Reningelst ging het om een loods van een groentebedrijf.

Dat melden Het Laatste Nieuws en Radio 2 West-Vlaanderen.

In Kortrijk brak het vuur rond 23 uur uit op de eerste verdieping van een wokrestaurant in de Wandelingstraat. De vlammen konden snel worden geblust. Niemand raakte gewond.

Vorig jaar in augustus brak al eens brand uit in hetzelfde pand dat nu te koop staat. Toen stond een frietketel in lichterlaaie en moest de buurt worden geëvacueerd.

En in Reningelst is vorige nacht de loods van landbouwbedrijf in de Baljuwstraat uitgebrand. De inboedel met landbouwmachines is vernield. De brandweer kreeg versterking van tankwagens voor de watertoevoer.