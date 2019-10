Heel wat hinder op de West-Vlaamse autosnelwegen deze ochtend. Door een ongeval op de E403 in Wevelgem in de rijrichting van Doornik staat een voertuig in brand op de pechstrook.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd. Ook op de E17 van Kortrijk naar Gent gebeurde deze ochtend een ongeval. Net voor Waregem is de rechterrijstrook versperd. Er is een file van 45 minuten vanaf Deerlijk.

File op E17