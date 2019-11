Brandje bij kinderdagverblijf in Roeselare: vooral rookhinder

In Roeselare is vanmorgen een klein brandje uitgebroken bij het kinderdagverblijf Snoezel XL aan de Westlaan. Niemand raakte gewond.

De brandweer kreeg de oproep binnen iets over negen uur. Brandweer en politie hielpen mee met de begeleiders om de kinderen te evacueren. Ze werden in de buurt opgevangen bij een vastgoedkantoor. Het ging om zo'n 40 kindjes.

"De kinderen zijn nooit in gevaar geweest", zegt de woordvoerder van de Hulpverleningszone Midwest. "We hadden het brandje snel onder controle. Er was vooral heel wat rook. We moeten het gebouw dan ook verluchten. Het brandje ontstond in de kelder, wellicht aan een droogkast".