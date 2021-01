Brandstichting in KTA De Panne

De brand in het voormalige KTA in De Panne, in de nacht van zaterdag op zondag, blijkt aangestoken. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen.

Het parket heeft uiteindelijk toch een branddeskundige aangesteld na de brand in een voormalig schoolgebouw in De Panne afgelopen weekend. Eerst leek niets te wijzen op brandstichting, maar dat is nu toch het geval. De expert heeft minstens drie brandhaarden vastgesteld en kwam dus tot de conclusie dat het vuur werd aangestoken.

Nog geen verdachte opgepakt

Er is nog geen verdachte opgepakt voor de opzettelijke brandstichting. Zaterdagavond om 23u moest de brandweer Westhoek massaal uitrukken om de brand te blussen.

De brand breidde zich razendsnel uit via het dak naar de onderliggende verdiepingen. Er was urenlang een grote rookpluim te zien, die afdreef over het Calmeynbos in de richting van Adinkerke. Voor zover bekend was niemand aanwezig in het gebouw.

