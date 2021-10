Brandstichting in Middelkerke?

Zaterdagmorgen rond kwart voor vier 's morgens vond er een brand plaats in een appartementsgebouw in de Leopoldlaan in Middelkerke. Het zou om een brandstichting gaan. Het vuur zelf was snel geblust.

Zaterdagmorgen omstreeks kwart voor vier 's morgens werd de brandweer verwittigd van vuur in een appartementsgebouw in de Leopoldlaan in Middelkerke. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was er een rookontwikkeling in de inkomhal van het appartementsgebouw. De vlammen zouden ontstaan zijn in een stapel kranten.

Brandstichting?

Het vuur zelf was vrij spoedig onder controle, maar de brandweer moest het gebouw wat verluchten. Tijdens de brand waren er slechts enkele bewoners aanwezig op de eerste twee verdiepingen. Niemand moest worden geëvacueerd. De politie zal de zaak onderzoeken, omdat het mogelijks zou gaan om een brandstichting.