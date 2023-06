Brandstichting op winkelkarren voorlopig triest hoogtepunt van vandalisme in Menen

Gisteravond ging het geweld nog een stap verder en staken ze de winkelkarretjes ook in brand. Voor de goede orde: de mensen in beeld proberen op dat moment al de karretjes te blussen en zijn niet de daders. De buurtbewoners zijn het beu: "Ik hoop dat dit snel ophoudt, het gaat toch echt wel te ver," zegt een vrouw uit de buurt.

Politie op de hoogte

De politie van de onze Grensleie is op de hoogte. "We willen verzekeren dat we actief aan oplossingen werken," klinkt het. "Er is een grondig onderzoek gestart om de verantwoordelijken te identificeren. We doen er alles aan om de veiligheid en de leefbaarheid in de Moeskroenstraat te waarborgen." (lees verder onder de foto)

De politie roept ook iedereen aan wie info heeft om die met haar te delen.