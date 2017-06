Brandstichting in oude kartonfabriek Menen

In de verlaten gebouwen van de voormalige kartonfabriek Decofrance in Menen is zondagnamiddag brand uitgebroken. Er werden verschillende brandhaarden ontdekt aan de achterzijde van de fabriek.

Uiteindelijk ging het om enkele vaten gevuld met afval die brandden, waardoor het vuur snel onder controle was. Omdat de gebouwen pal op de grens met Frankrijk gelegen zijn, kwamen zowel brandweerlui uit Menen als Frankrijk ter plaatse. Buurtbewoners klagen erover dat de site af te rekenen krijgt met krakers en druggebruikers. Het is bovendien ook niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in deze bedrijfsgebouwen. Wat de toekomstplannen zijn met deze site, is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Heel wat kijklustigen kwamen de bluswerkzaamheden volgen.