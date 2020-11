Brandstichting in oude ziekenhuiscampus Kortrijk

De brandweer van zone Fluvia rukte woensdagnamiddag uit naar de voormalige campus Loofstraat van het ziekenhuis AZ Groeninge. Daar was brand aangestoken door vandalen. Van de daders is voorlopig geen spoor.

Een alerte voorbijganger merkte omstreeks kwart voor vier dat er witte rook opsteeg uit het leegstaande gebouw en sloeg alarm. Bij aankomst van de eerste brandweerwagens bleek een jerrycan gevuld met mazout leeggegoten en in brand gestoken in de gang naar het voormalige operatiekwartier op de tweede verdieping.

“Bij onze aankomst waren er nog vlammen, maar die waren in een handomdraai geblust. De schade blijft beperkt tot een deur”, vertelt brandweerofficier Hans Van Poucke. Wie voor deze vandalenstreek verantwoordelijk is, is niet duidelijk.

De voormalige ziekenhuiscampus staat sinds April 2017 leeg en werd in 2018 verkocht aan Compagnie Het Zoute, een projectontwikkelaar uit Knokke. Sinds Juli 2020 is men na het verkrijgen van de nodige vergunningen, gestart met het slopen en ontmantelen van de gebouwen op de site. De te slopen gebouwen maken op termijn plaats voor het project “LOOF”: een gemengd project die de Kortrijkzanen heel wat mogelijkheden zal bieden op vlak van wonen, werken en ontspannen.