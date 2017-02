Brandstichting in psychiatrisch ziekenhuis

Het heeft vanochtend gebrand in het Brugse psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, weet Radio 2 West-Vlaanderen.

Dertig bewoners moesten geëvacueerd worden nadat een jonge patiënt zijn matras in brand had gestoken. Daardoor was er veel rookontwikkeling. De bewoners moesten naar een andere afdeling, de brandstichter werd naar het ziekenhuis gebracht.