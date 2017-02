Brandstichting in tuinhuis Koksijde?

In de Blanchelaan in Koksijde heeft gisteravond rond 19.30 uur brand gewoed in een tuinhuis, aanpalend aan een woning. Vermoedelijk is het vuur aangestoken, zo meldt Radio 2 West-Vlaanderen.

Zondagavond is een gebouwtje waar onder meer houtblokken lagen opgestapeld volledig vernield door een uitslaande brand. Het gebouwtje stond in een tuin naast een villa in de Blanchelaan. De villa was recent verkocht. De villa zelf kon gevrijwaard worden maar het gebouwtje zelf werd zwaar beschadigd.

Brandversnellers

De brandweer van Koksijde-Oostduinkerke had de brand vrij snel onder controle. Het huis was onbewoond wat vragen doet rijzen over het ontstaan van de brand. Bovendien werden er brandversnellers gevonden in het tuinhuis.

De politie onderzoekt de zaak.