Brandweer bestrijdt silobrand in Diksmuide

De brandweerzone Westhoek is uitgerukt voor een industriebrand in de Cardijnlaan in Diksmuide.

In een silo zijn PVC korrels aan het smeulen. Het is voor de interventieploegen zeer moeilijk de brand te bereiken, waardoor de bluswerkzaamheden enige tijd gaan duren. Bij de brand is er mogelijk vorming van bijtende stoffen. De bedrijven in de buurt worden aangeraden ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. Vermijd de omgeving en geef de hulpdiensten de nodige ruimte.

De eerste metingen hebben aangetoond dat er geen concentraties van de bijtende stof werden gemeten aan de buitenzijde van het bedrijf. Er is dus geen gevaar voor omwonenden.

[DIKSMUIDE] update 7u37 - De 1st metingen tonen aan dat er geen concentraties van de bijtende stof werden gemeten aan de buitenzijde van het bedrijf. Er is dus geen gevaar voor omwonenden. We volgen de situatie op en voortdurend metingen uitvoeren. #brand270821 #cardijnlaan pic.twitter.com/1j8WSgjTu1 — Brandweer Westhoek (@Brw_Westhoek) August 27, 2021