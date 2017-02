Brandweer heeft handen vol met stormschade

De hevige rukwinden deze middag zorgden voor heel wat schade in onze provincie. In de regio van Brugge raakten verschillende woningen beschadigd door ontwortelde bomen.

In de Doornstraat in Sint-Andries is het dak van een villa zwaar beschadigd nadat een boom op het dak terecht kwam. Ook in andere delen van West-Vlaanderen zorgde de hevige wind voor problemen. De verschillende brandweerkorpsen kregen tal van meldingen binnen van omgewaaide bomen.

