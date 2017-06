Brandweer kampt nog niet met watertekort

Ook voor de brandweer is het toch puffen en zweten in deze temperaturen.

Er zijn extra waterbedelingen voor het personeel. De watervoorraad om te blussen is gelukkig nog niet uitgeput. Wel speelt de brandweer in op de hitte met extra pauzes. Het personeel wordt ook sneller afgelost. Lichtere beschermingskledij is dan weer geen optie. Gelukkig speelt de waterschaarste in onze provincie de brandweer nog geen parten. Frank Vanhixe (Brandweerpost Gistel): " Wij hebben speciale middelen om water te kunnen bijkrijgen. Wij werken op grote waterleidingen. Desnoods halen wij kilometers ver water, maar dat is op dit ogenblik nog niet nodig. Met onze watervoorraad en onze tankwagens kunnen wij het aan."