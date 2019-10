Zowel de posten Zwevegem als hoofdpost Kortrijk hebben nood aan een nieuw en modern onderkomen. Ideale locatie om dat samen te gaan doen is op Evolis. Het bedrijventerrein ligt op de grens van Zwevegem en Kortrijk, de brandweer is in geen tijd in het centrum van Kortrijk of Zwevegem. Met de op- en afrit van de E17 in de buurt kan de brandweer ook snel die kant uitrukken.

De nieuwe kazerne is trouwens nog niet voor morgen: pas binnen de vijf jaar moet de bouw starten.