Brandweer laat houtbedrijf Gistel gecontroleerd uitbranden, buurt geëvacueerd

In Gistel heeft een zware brand gewoed bij het bedrijf Vandewiele Recycling in de Rochesterlaan. De brandweer gaat de loods gecontroleerd laten uitbranden omdat het gebouw intussen instabiel is geworden. Eén zone kan ook niet thuis overnachten.

De brandweer probeerde met man en macht het vuur te bestrijden. Dat was geen eenvoudige opdracht want de stabiliteit van de grote loods was in gevaar. De brandweer moest ook een extra watervoorraad laten aanrukken. Dries Van Der Veken, Brandweerzone 1: "Het is een mengeling van producten. Het is zowel houtopslag als vrachtwagens die in brand staan. Dat zorgt voor heel veel hitte. Eén brandweerman heeft helaas zijn voet verzwikt; maar al bij al valt het voorlopig mee."

Vandewiele is gespecialiseerd in het recycleren van groenafval, houtproducten en rubber. In het bedrijf liggen grote hoeveelheden houtafval. Vandewiele maalt het houtafval in kleine stukjes. Het is dat hout dat vuur gevat heeft. De echte oorzaak is nog niet bekend. Het kan om een ontplofte machine gaan. Het blussen ging moeilijk.

"Gezien de grote brandlast en de grote hitte die ermee gepaard gaat zijn de structurele elementen van het gebouw het stilaan aan het begeven. Het dak is nu ook ingestort. Voor de veiligheid van onze manschappen kunnen we geen personeel meer binnen sturen. We moeten alles gecontroleerd langs de buitenzijde gaan blussen. Onze voornaamste betrachting is om de uitbreiding binnen de bedrijfsmuren te houden."

"Gecontroleerd laten uitbranden"

"Wegens de instabiliteit van het gebouw is er beslist om de loods gecontroleerd te laten uitbranden," zegt de stad. "De brand kan dus nog even aanhouden. Dit zal meer rookontwikkeling met zich meebrengen."

Evacuaties

De veiligheidscel van de stad heeft beslist om een hele zone in de buurt te evacueren. "De politie gaat langs bij de huizen in kwestie," zegt de stad. De bewoners wordt aangereden om elders te overnachten er is mogelijks gevaar voor CO-vergiftiging. Wie nergens terecht kan is welkom in het OC Zevekote. Ramen en deuren blijven best dicht, raadt de veiligheidscel aan.

Ook in 2017 werd het bedrijf al getroffen door een zware brand. Oorzaak was toen een ontplofte hakselaar.