Brandweer Menen grijpt opnieuw in voor brand in recyclagebedrijf Galloo

In het recyclagebedrijf Galloo in de industriezone van Menen heeft opnieuw een zware brand gewoed. Door de hevige rookontwikkeling wordt wielerwedstrijd Gent-Wevelgem, die in de buurt finisht, omgeleid. De brand is nu onder controle.

In recyclagebedrijf Galloo in Menen zou deze voormiddag een afvalberg met metaal vuur hebben gevat. Vanuit aanpalende gemeentes was een zwarte rookpluim te zien. De politie laat weten dat de brand en de rookontwikkeling onder controle zijn.

De brand werd wellicht veroorzaakt door een lithiumbatterij die nog tussen het schroot zat. Het gaat om een berg geluids- en beeldapparatuur dat al geshredded was, maar in één van de apparaten was de batterij nog blijven steken.

Het is lang niet de eerste keer dat het bedrijf wordt getroffen. Eind januari brak er brand uit in een voorraad wasmachines. Op 2 februari moest dan weer een bak batterijen geblust worden. Ook in 2015 was er een afvalbrand.

Gent-Wevelgem omgeleid

Het bedrijf ligt slechts een steenworp verwijderd van waar deze namiddag de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem eindigt. De organisatie heeft beslist om de passage van de wedstrijd door Menen te schrappen, en voor de laatste vijf kilometers een alternatieve route te voorzien. De finish in Wevelgem blijft wel behouden.

Enkele jaren geleden moest de finale van Gent-Wevelgem al eens omgeleid worden door een brand in de buurt.

Lees ook