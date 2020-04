Brandweer redt kroost eendjes in Kortrijk

In Kortrijk heeft de brandweer deze middag een mama-eend en haar kleintjes uit een hachelijke situatie gered. De eenden kwamen vast te zitten in het drek van het kanaalsluisje aan de Leie tussen de Abdijkaai en Vlaanderenkaai.

Met een lange stok en bijhorend net werden de dieren één voor één weer in het water gezet. De operatie nam toch wel wat tijd in beslag en lokte ook enkele kijklustigen die zo goed als mogelijk de coronamaatregelen naleefden.

Sluis 11, op het kanaal Bossuit-Kortrijk, heeft nog maar net een opknapbeurt achter de rug. Maar toch zijn er dus al enkele dieren verstrikt geraakt in de constructie. De brandweer werd in eerste instantie opgeroepen om een schildpad in de sluis te redden.