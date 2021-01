Brandweer ruimt chemisch mengsel

De brandweer van zone Fluvia snelde zaterdagmiddag naar het Blue Woods Hotel langs de Stationsstraat in Deerlijk. Daar waren kort voor de middag vermoedelijke chloordampen ontstaan in de buurt van het zwembad op de kelderverdieping. Eén persoon werd uit voorzorg afgevoerd.

“We werden opgeroepen voor een vermoedelijke ontsnapping van chloordampen. Eenmaal ter plaatse bleek dat door de menging van twee producten die gebruikt worden voor het zwembad een heftige reactie ontstaan was die gepaard ging met de vorming van schadelijke dampen", getuigt een brandweerman.

"Na verkenning werd snel duidelijk dat de inzet van gespecialiseerde gaspakdragers nodig was om het ontsnapte goedje, naar schatting een twintigtal liter, in te dammen, te verdunnen en op te ruimen”, klonk het. Gehuld in groene gaspakken onderzochten ze de kelder van het gebouw en ruimden het mengsel op.

Ook een gespecialiseerde ruimingsfirma, de milieuambtenaar van de gemeente Deerlijk en een adviseur gevaarlijke stoffen uit de naburige hulpverleningszone Westhoek kwamen ter plaatse om elk vanuit hun expertise de interventie te ondersteunen en mee in goede banen te leiden. Eens het ontsnapte goedje opgeruimd was, werden ook de rioleringen nog uitvoerig nagespoeld, zodat elk gevaar voor de bevolking of het milieu vermeden werd. Niemand van de hotelgasten moest tijdens de interventie geëvacueerd worden.