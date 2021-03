Brandweer ruimt dode aangespoelde zeezoogdieren op het strand

Zaterdagmiddag spoelde een dode bruinvis aan op het strand. Het kadaver vertoonde verwondingen aan de vinnen en de kop. Zaterdagnamiddag spoelden dan nog eens twee dode zeehonden aan waarvan één in staat van ontbinding. Dit gebeurde ter hoogte van de Zeedijk in Koksijde en van de De Wittelaan in Oostduinkerke. De kadavers werden meegenomen door de brandweer, waarna ze waarschijnlijk zullen worden onderzocht. Wanneer de dieren in vergaande staat van ontbinding zijn kan er helaas geen doodsoorzaak worden bepaald. Bruinvissen zijn soms het slachtoffer van bijvangsten of zelfs van predatie van grijze zeehonden waarna ze dood op de stranden aanspoelen.

51aangespoelde bruinvissen in 2019

In 2019 spoelden 51 bruinvissen aan op de stranden waarvan meer dan de helft in vergaande staat van ontbinding. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) staat sinds het begin van de jaren '90 in voor de coördinatie naar de strandingen en de doodsoorzaak van zeezoogdieren in België. Met medewerking van Sealife Blankenberge en de universiteiten van Luik en Gent stelt het KBIN ieder jaar een rapport op van deze strandingen.