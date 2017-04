De brand brak rond drie uur uit in een grote koker. Om een nog onduidelijke reden woedde het vuur plots veel heviger dan normaal en stond de afvalberg in lichterlaaie. De brandweerkorpsen van Oostende en Gistel moesten asssistentie krijgen van dat van Brugge om de brandweerlui van voldoende perslucht te voorzien. Het gebouw en de omgeving was in dikke rookwolken gehuld. Niemand raakte gewond.