De brandweer van Veurne rukte zaterdagavond uit naar de Bulskampstraat in Bulskamp. Er was melding gekomen van een brand achteraan het sportcomplex, terwijl het eigenlijk om de restanten van de kerstboomverbranding ging.

De brandweer rukte na de oproep met een drietal voertuigen en de ladderwagen uit, maar van een woningbrand was hoegenaamd geen sprake. Achteraan het voetbalveld waren de restanten van de kerstboomverbranding nog wat aan het branden en dat was van ver te zien.

Waarschijnlijk heeft de beller gedacht dat het in de omgeving van de Bulskampstraat ergens aan het branden was. Nochtans was iedereen in Bulskamp op de hoogte gebracht van de kerstboomverbranding met een flyer.