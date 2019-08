Brandweer: 'Varkens konden niet gered worden'

Op maandagavond zakten twaalf varkens door de vloer van een varkensstal in Ruiselede. De brandweer kwam ter plaatse om de dieren te evacueren, maar om de reddingsoperatie te kunnen laten doorgaan moest de boer de beerput eerst leeghalen. Volgens Animal Rights zou de boer dit geweigerd hebben, maar de brandweer ontkent alles. Zonecommandant Christian Gryspeert: 'Toen we ter plaatse kwamen zagen we dat het niet mogelijk was om de varkens op een veilige manier uit de beerput te halen. We hebben daarvoor ook overleg gepleegd met een dierenarts. De dieren waren ook te vermoeid en te gestresseerd voor een veeleisende reddingsactie. Dat betreuren we uiteraard, maar het was helaas de enige juiste beslissing.'

Animal Rights vraagt uitleg aan Ben Weyts

Animal Rights vraagt toch om meer uitleg bij Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. "Hoe is het kunnen gebeuren dat de dieren achtergelaten werden en de brandweer geen evacuatie kon uitvoeren? Heeft het ministerie van Dierenwelzijn een zicht op hoeveel gelijkaardige ongevallen er in het verleden al gebeurd zijn en werd daar telkens al het nodige gedaan om de dieren te redden? Welke stappen zullen er in de toekomst ondernomen worden zodat landbouwdieren niet aan hun lot worden overgelaten wanneer stalvloeren het begeven? Kunnen boeren gedwongen worden om hun beerput leeg te halen zodat de reddingsactie kan doorgaan?"

Instortende stalvloeren veelvoorkomend probleem

Volgens Animal Rights kwamen er de laatste maanden wel meer gevallen aan het licht waarbij dieren door stalvloeren zakten. Dit jaar werd er melding gemaakt van minstens vier eerdere gelijkaardige ongevallen. Telkens kwam de brandweer ter plaatse om de dieren uit de mestopslag te halen. Vorige week zakten nog acht varkens door de stalvloer in Meulebeke en begin dit jaar vielen er maar liefst 70 varkens in de beerput van een stal in Ingelmunster waarbij een onbekend aantal dieren om het leven kwam. Mogelijk zijn er nog veel meer gevallen van dodelijke stalverzakkingen waar geen cijfers over bekend zijn. Stalvloeren zijn doorgaans van beton gemaakt. Betonnen vloeren zijn gevoelig voor zuren als ammoniak. Na jarenlange blootstelling is het beton zodanig aangetast, dat de vloer het begeeft. "Een varkensstal is na 20 jaar helemaal rot door de ammoniak en de vloeren zakken door. Dat is een probleem dat we kennen", liet een woordvoerder van de brandweer weten aan Animal Rights.