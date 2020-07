Brandweer voorkomt uitbreiding brand in De Panne

Vrijdagavond werden de korpsen van De Panne, Koksijde-Oostduinkerke en Veurne uitgestuurd naar de Brouwerslaan in De Panne. Buren merkten een grote rookontwikkeling op in de woning en verwittigden de brandweer.

Op de eerste verdieping van de rijwoning stond een matras in brand en veroorzaakte heel wat rook. De matras was in brand geschoten omdat ze tegen een lamp stond. Die deed de matras smeulen en ontbranden. Ook een deel van de houten muurbekleding van de slaapkamer stond reeds in brand.

Rookschade

De brandweer bracht de matras naar buiten en kon met een minimum aan water de brand onder controle krijgen. Er is echter heel wat rookschade en brandschade op de eerste verdieping. De brandweer ventileerde de volledige woning.

Bewoners niet aanwezig

De bewoners waren niet in de woning aanwezig. Een kat die beneden in de woning zat kon door de brandweer naar buiten worden gebracht. Door de interventie was de Brouwersstraat enige tijd onderbroken.