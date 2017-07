Brandweer waarschuwt voor gevaren onkruidbranders

Bijna om de andere dag ontstaat hierdoor ergens in Vlaanderen brand, al enkele keren met zware schade aan woningen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Dinsdag raakte het dak van een woning nog beschadigd in Wevelgem toen de bewoner onkruid had weggebrand. Een boom vatte toen vuur en de vlammen sloegen over.

Pesticidenverbod

De droogte van de voorbije weken maakt het gebruik van de onkruidbranders helemaal aartsgevaarlijk", zegt Geert Ollevier, voorzitter van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers. Sinds gisteren is het in Vlaanderen verboden om nog pesticiden zoals Roundup te gebruiken, waardoor veel mensen op zoek gingen naar alternatieven en daarbij bij onkruidbranders terechtkwamen.