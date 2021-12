Brandweer Westhoek: "alleen lokale storm- en wateroverlast"

"Momenteel zijn er nog geen structurele overstromingen gemeld die woningen in een volledige straat of gemeente bedreigen en gaat het om individuele oproepen voor lokale overlast," luidt het. "Onze diensten blijven wel waakzaam en volgen zowel de berichten van de weersvoorspelling als van de Vlaamse waterwegen van nabij op".

In de gemeenten en dorpen waar er eerder wateroverlast was, zoals Roesbrugge en Stavele, zijn alle zandjes nog aanwezig om snel te kunnen inzetten als het nodig is. Verder is de strategische voorraad op de verschillende plaatsen terug aangevuld.