Brandweer Westhoek: "Dammen moeten Stavele beschermen"

De situatie is maandagavond vooral in Stavele, bij de IJzer, zeer kritiek. De brandweer van hulpverleningszone Westhoek probeert er met dammen de verwachte stijging van het waterpeil te bestrijden, en zo te voorkomen dat het water in nog meer huizen binnenstroomt.

In ons nieuws van 18 uur had Focus & WTV-journalist Stefaan Kerger een gesprek met Kristof Louagie, van de Brandweer Westhoek. Op dit ogenblik leggen we op diverse plaatsen rond Stavele dammen aan, om het water dat van Roesbrugge komt op te vangen. Het zal nog een stukje stijgen ook. Die stijging moeten we opvangen met dammen en het water afleiden naar nabijgelegen akkers.

Heel veel mensen zeggen ons hier: zo hoog heeft het water hier nog nooit gestaan. Louagie: Dat horen we ook bij de burgemeester. Het is heel moeilijk in te schatten wat het water zal doen. We doen er alles aan om met dammen, pompen en manschappen te voorkomen dat er nog meer schade aangericht wordt. Er is heel wat water gevallen, niet alleen bij ons maar ook in Frankrijk. Het water staat hier al zeer hoog. Dat extra water uit Frankrijk moet via De IJzer naar Nieuwpoort, naar de Noordzee. We moeten rekening houden moet een stijgend waterpeil en daarom bouwen we die dammen om de lager gelegen gebieden en woningen te sparen.

Water in de huizen

Kristof Louagie (Brandweer Westhoek): Er zijn een aantal woningen die getroffen zijn. Maar we proberen nog zoveel mogelijk andere woningen te sparen met extra zandzakken en brandweermannen. Ook in Roesbrugge zijn we hard bezig geweest. We hebben de hele nacht gepompt daar. We gaan nog zeker tot middernacht door daar. De situatie is stabiel. Het water stijgt niet, maar zakt ook niet echt. We kunnen het net meester en pompen het water weg om alles te vrijwaren.

Ik woon hier nog maar pas een maand, samen met mijn vriend. Van deze morgen zijn we hier al water aan het wegpompen, maar het helpt gewoon niet meer.