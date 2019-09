Brandweer Westhoek: "Minstens 1 rookmelder per verdieping"

Vanaf volgend jaar is het verplicht om per verdieping in huis minstens één rookmelder te hangen. Veel mensen weten dat (nog) niet en daarom gaat Brandweer Westhoek actie campagne voeren op de wekelijkse markt, zoals in Diksmuide.

"Jaarlijks vallen er nog steeds dodelijke slachtoffers bij brand", zegt de Brandweer Westhoek. "Ongeveer de helft van de doden valt tijdens de nachtelijke uren, het moment waarop al onze zintuigen zich in slaapmodus bevinden en een rookmelder onze reukzin zou moeten overnemen."

De Brandweer Westhoek is gestart met een intense maand promotie rond brandveiligheid in woningen. Hiervoor trekken ze naar de wekelijkse marktdagen in de steden en gemeenten van de Westhoek. Vanmorgen was Diksmuide aan de beurt.

14-daagse van de veiligheid

September is traditiegetrouw de maand waarin de brandweerdiensten samen met de FOD Binnenlandse Zaken brandveiligheid in de kijker plaatsen. "Dit jaar wordt er extra aandacht gevestigd op het dicht doen van de binnendeuren in een woning. Om ervoor te zorgen dat men tijdig de woning kan verlaten wanneer er brand uitbreekt, is het van groot belang om zoveel mogelijk binnendeuren dicht te doen. Op die manier wordt rook zo lang mogelijk tegengehouden en blijft de vluchtweg naar buiten zo lang mogelijk rookvrij. Rook is immers dodelijk!"

Rookmelders verplicht vanaf 1 januari 2020

Voldoende rookmelders in een woning is van levensbelang om tijdig een brand te ontdekken en de bewoners te waarschuwen. Vanaf 1 januari 2020 verplicht de Vlaamse Overheid per decreet om alle woningen in Vlaanderen uit te rusten met minstens een rookmelder op elke verdieping. Een grote stap vooruit in de strijd om het aantal dodelijke slachtoffers bij branden naar nul te herleiden.

Met een rugzak vol brandpreventietips zal Brandweer Westhoek aanwezig zijn op:

• 13 september – Wekelijkse marktdag Poperinge

• 14 september – Wekelijkse marktdag De Panne

• 18 september – Wekelijkse marktdag Veurne