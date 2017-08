Brandweer wil meer rookmelders

Daarmee willen ze het dodental bij woningbranden fors doen dalen. In de eerste zeven maanden van dit jaar vielen in ons land 32 doden te betreuren. In onze provincie alleen al zeven, en dat zijn er zeven te veel luidt het.

De wet bepaalt dat verhuurders verplicht zijn om hun huurwoningen met zo’n rookmelder uit te rusten. Dat is ook zo voor nieuwbouwpanden en tegen 2020 moet het overal. Maar het zou zonde zijn om zolang te wachten. Vooral in slaapkamers, woonvertrekken en vluchtwegen zoals de trappenhal of de gang zijn ze van onschatbare waarde.