brandweerauto in gracht in Lendelede, 3 brandweerlui gewond

In Lendelede zijn drie brandweermannen gewond geraakt nadat hun brandweerwagen in de gracht belandde.

De brandweer was rond zes uur vanmorgen op weg naar een interventie, toen ze in de Kwadestraat van de weg raakte, in de zachte berm belandde en daarna kantelde in de gracht. Drie brandweermannen in de wagen moesten lichtgewond naar het ziekenhuis van Izegem, maar hebben dat ondertussen alweer verlaten.

De brandweer moest langs de landelijke wegen rijden omdat er een omleiding is door werken in het centrum van Lendelede. Door het ongeval is een ploeg vanuit de post Kuurne de interventie verder gaan afhandelen.

In de kazerne van Lendelede komt er voorlopig een reserve-autopomp.