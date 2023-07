Tijdens de opendeurdag van de luchtmachtbasis in Koksijde konden bezoekers ook even aan den lijve ondervinden hoe snel een brand om zich heen grijpt. Brandweerzone Westhoek was er aanwezig met zijn unieke brandweerdorp.

Brandweerzone Westhoek trekt deze zomer met het dorp naar allerlei evenementen. In een belevingscontainer zien bezoekers wat de impact is van een keukenbrand. Op die manier kunnen ze de gevaren ook thuis beter inschatten. Daarnaast is rijdt er ook een aanwervingsbus mee. Daarmee wil de brandweer nieuwe krachten aantrekken, want bij zone Westhoek zoeken ze 100 extra vrijwilligers. Aan de infostand geven brandpreventieadviseurs dan weer tips want preventie blijft heel belangrijk.