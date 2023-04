De brandweerposten Lauwe en Marke nemen vandaag hun intrek in de nieuwe brandweerkazerne post Bramier. De brandweerlieden van Marke en Lauwe verzamelen in hun oude post om van daaruit alle voertuigen naar de nieuwe post Bramier te brengen. Omstreeks 10u30 vanmorgen zijn de brandweerlieden van beide kazernes toegekomen in hun nieuwe post Bramier. De post is gelegen in een KMO-zone in Lauwe.

BEKIJK OOK: