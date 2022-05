Brandweerman gewond bij brand in Pittem

Er heeft vanmorgen een felle brand gewoed in een loods met hout in de Brugsesteenweg in Pittem. Er was daardoor veel verkeershinder.

De brand ontstond rond vijf uur vanmorgen, in parketbedrijf Remmery, een firma waar veel hout ligt opgeslagen. De brandweer was snel ter plaatse en die had ger vuur snel onder controle. Maar het nablussen zal wel nog een tijd duren omdat het vuur nog een eindje zal smeulen. Er is ook asbest vrijgekomen, dus buurtbewoners houden best hun ramen en deuren gesloten. Wim Decoopman, brandweer Midwest: "Er was een asbestdak. Dus we hebben ons vooral geconcentreerd op de verspreiding van die asbestdeeltjes. Dat wordt nu verder in kaart gebracht door de milieudiensten van Pittem en Ardooie. Zij gaan met de verzekering de nodige analyses doen om alles in kaart te brengen."

De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend. (lees verder onder de foto)

Bij de brand vielen geen slachtoffers, al is één brandweerman wel naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was gevallen. "Bij aankomst is een brandweerman rond het gebouw gestapt om de grootte van de vuurhaard in te schatten. Toen hij terugging naar zijn manschappen is hij in een put gesukkeld. Hij is met zijn schouder tegen een betonnen rand terecht gekomen en afgevoerd naar het ziekenhuis."

De brand zorgde voor heel wat verkeersproblemen. De Brugsesteenweg werd tussen de Pittemstraat en de Meulebeeksestraat volledig afgesloten. Rond 10 uur was er weer verkeer mogelijk richting Meulebeke.