Brandweerman raakt gewond tijdens bluswerken magazijnbrand

Een magazijn van een schrijnwerkerij in Zwevegem stond deze ochtend in lichterlaaie. Een brandweerman raakte gewond tijdens de bluswerken.

Rond 6 uur deze ochtend kwam de eerste melding over een brand in de Deerlijkstraat binnen bij de brandweer. Al snel kwamen verschillende autopompen van brandweerzone Fluvia ter plaatse en was het vuur snel onder controle. “Er wordt wel nog volop geblust”, klinkt het.

Toen een deel van een muur instortte, raakte een brandweerman lichtgewond. "Ondertussen is onze brandweerman afgevoerd naar AZ Groeninge in Kortrijk voor verder onderzoek. We hopen dat de verwondingen goed meevallen", vertelt communicatieverantwoordelijke Kaat Nuyttens. Ondertussen is de brandweerman al uit het ziekenhuis ontslagen.

De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend.