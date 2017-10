Brandweerman redt eigen kinderen

De brand ontstond gisteravond in de gang van een rijwoning aan de Gullegemsesteenweg. De moeder van het gezin, die op dat ogenblik alleen thuis was met haar drie kindjes, merkte het vuur op en verwittigde haar man, die zelf vrijwillig brandweerman is en op dat ogenblik in de kazerne op oefening was.

De brandweerlui snelden ter plaatse en konden het vuur snel blussen. De drie kindjes van het gezin lagen op het ogenblik van de brand reeds in bed op de bovenverdieping. Zij werden door de brandweerlui naar buiten gebracht en met lichte rookintoxicatieverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht. De brandschade bleef beperkt tot de gang en de trappenhal, maar in de rest van de woning is er rookschade, waardoor deze voorlopig onbewoonbaar is.