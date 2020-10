Brasserie Roeselare vecht sluiting juridisch aan

De zaakvoerders van een brasserie in Roeselare stappen naar de Raad van de State. Ze vechten de beslissing van de federale regering aan om de horeca opnieuw een maand te sluiten.

Via een snelle procedure willen ze de maatregel meteen terugdraaien, al is de kans op slagen miniem.

Restaurants en cafés moeten minstens voor een maand dicht. En bij brasserie Flandria in Roeselare vrezen ze dat het daar niet bij blijft. Sluiten tot het einde van het jaar willen de zaakvoerders absoluut vermijden en daarom trekken ze nu naar de Raad van State.

De beslissing van de federale regering komt bijzonder hard aan in de brasserie. Ondanks alle inspanningen komen er toch weer donkere weken aan. En niet alleen voor de zaakvoerders is de maatregel zuur. Ook voor het personeel is thuisblijven een streep door de rekening.

Via de Raad van State kan de procedure sneller. In de loop van deze week verwachten de broers al nieuws.