Brecht Warnez legt eed af als Vlaams parlementslid

Warnez was een tijdje lokaal voorzitter van Jong CD&V en werd op 5 oktober 2016, toen 27, de jongste schepen ooit schepen in Wingene. Bij de lokale verkiezingen van 2018 behaalde Brecht 2.202 voorkeurstemmen, waarmee hij de op één na populairste politicus in Wingene is. Hij werd op 1 januari 2019 opnieuw schepen met de bevoegdheden milieu, klimaat en duurzaamheid, dienstverlening, communicatie en participatiebeleid, IT en administratieve vereenvoudiging, toerisme en recreatie.

Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 werd Brecht met 11.164 persoonlijke voorkeurstemmen verkozen als eerste opvolger bij CD&V voor het Vlaams Parlement (kieskring West-Vlaanderen). Geert Dedecker Voorzitter CD&V Wingene-Zwevezele: "Vandaag legt hij de eed af als parlementslid. Er wacht hem de zware taak om het signaal van de kiezer mee in beleidsdaden om te zetten. We zijn overtuigd van zijn capaciteiten en wensen hem alle succes."

