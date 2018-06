Bredenaar fietst 4800 kilometer voor Kinderkankerfonds

Luk Van Canneyt is al enkele maanden intensief aan het trainen. Vandaag start hij dan eindelijk met zijn eigen ‘Tour de France.’ De volgende weken wil hij 4800 kilometer fietsen doorheen Frankrijk. Hij verwacht om, afhankelijk van de conditie en weersomstandigheden, een maand onderweg te zijn. Luk Van Canneyt was vroeger gemeenteraadslid in Bredene en is actief in verschillende verenigingen. De oud-leraar verloor zelf een kind aan kanker.

Per kilometer een euro

Met deze sportieve uitdaging wil Van Canneyt geld inzamelen voor het Kinderkankerfonds van de Universiteit van Gent. Momenteel heeft hij al 2.000 euro verzameld, maar hij droomt ervan om voor ieder gefietste kilometer een euro op te halen.