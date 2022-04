Bredene Festivalt samen met Metejoor, De Kreuners en de Ketnetband

Na een lange festivalloze periode snakken heel wat muziekliefhebbers er ongetwijfeld naar om nog eens stevig uit de bol gaan. “Bredene Festivalt brengt zowel internationale als nationale toppers naar ons Paelsteenveld aan het MEC Staf Versluys”, zegt schepen van Toerisme Alain Lynneel.

Belgische hitparadepaardjes

Op zaterdag staat het Amerikaanse Kool & The Gang op het podium in Bredene. "De legendarische disco- en funksensatie speelt er een exclusieve show. Als je de muziekgroep van wereldhits zoals 'Celebration' en 'Get down on it' deze zomer aan het werk wil zien in België kan dat enkel en alleen in Bredene." Diezelfde zaterdag zorgen de tributebands Mercury Rising (B/F), Bowie Live (UK) en Disco Fever (D) voor een sfeervolle aanloop naar Kool & The Gang. Het Merdan Teplak Orkestar sluit de eerste festivaldag af.

Maar er zijn ook een pak Belgische hitparadepaardjes vertegenwoordigd. De Kreuners, Flip Kowlier en Metejoor zullen op zondag ’t Paelsteenveld plat spelen. "Metejoor staat nog maar aan het begin van zijn zangcarrière, maar is niet meer weg te denken uit de Vlaamse hitlijsten. Met Flip Kowlier staat West-Vlaamse topklasse op het podium en De Kreuners voorstellen hoeft eigenlijk niet meer."

Gezinsbeleving

Al is Bredene Festivalt geen gewoon festival. "We willen ons onderscheiden door veel belang te hechten aan de gezinsbeleving." Die is er vooral de zondag. Naast de festivalweide en -tent is er dan ook kinderanimatie. Kinderen tot veertien jaar mogen tijdens de twee festivaldagen gratis binnen. “Starten op zondag doen we trouwens met de Ketnetband."