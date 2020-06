Bredene heeft strandplan klaar

Het strand in Bredene wordt opgesplitst in zones. Op het zachte zand mag je zitten, er zijn stroken voor de badkarhouders en op het harde zand kun je je vrij bewegen. Er zijn corridors van 3 meter breed. 21 jobstudenten zullen toezien op het naleven van de social distance.

Bredene gaat gebruik maken van de cameragegevens van Westtoer. Als een strandzone te vol is, zullen de toeristen de toegang worden geweigerd, of verwezen naar een andere zone. Ook in de winkelstraten gelden coronamaatregelen, zoals eenrichtingsverkeer.