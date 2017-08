Bredene verzet zich tegen komst kabelbaan op Spuikom

Het gemeentebestuur heeft de plannen bestudeerd en brengt een ongunstig advies uit. De kabelbaan op de Spuikom zou ervoor zorgen dat men via een sleeplift op het water kan wakeboarden, wakeskaten of waterskiën.“Bredene is hiervan absoluut geen voorstander”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. “Het kabelpark bestaat uit een aantal masten en kabels die sowieso voor visuele vervuiling en geluidshinder zullen zorgen voor de omwonenden. Maar nog belangrijker is dat onze infrastructuur in de wijk Sas op het vlak van mobiliteit niet voorzien is op de komst van zo’n park. De kabelbaan zal immers niet enkel recreatief maar ook voor competitie gebruikt worden. De plannen voor de kabelbaan houden dan ook op geen enkel ogenblik rekening met de omwonenden en de impact op de leefbaarheid van de aanpalende straten en wijk”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Ook zijn de watersportclubs die gebruikmaken van de Spuikom geen voorstander van het nieuwe project. Er zijn nu al problemen met draadwieren en die zouden alleen maar toenemen met de komst van een kabelbaan.