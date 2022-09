Bredene wil dat Beaufort wordt uitgesteld: "besparing van 40.000 euro"

Burgemeester Steve Vandenberghe doet die oproep omdat hij wil besparen. Beaufort vond vorig jaar nog plaats, de volgende editie is normaal voor 2024.

Kustgemeenten betalen aan organisator Westtoer om deel te nemen. Maar door de hoge energieprijzen en de inflatie ziet Bredene dat voorlopig niet meer zitten. Morgen gaat de burgemeester overleggen met de andere kustburgemeesters om Beaufort uit te stellen.

"Wij vragen als lokaal bestuur om het project een paar jaar on hold te zetten. Voor ons zou dat een besparing zijn van ruim 40.000 euro. En dat zijn besparingen die wij moeten doen om onze begroting rond te krijgen en om ervoor te zorgen dat onze energiefacturen worden betaald en dat de duurdere lonen kunnen worden betaald. En dat we met alles rondkomen. Meer aan de inwoners gaan we niet meer vragen."