Bredene wordt beschermd tegen 1000-jarige storm

Uit de klimaatprojecties van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) dat de middenkust en in het bijzonder Bredene het kwetsbaarst is voor overstromingen met een waterdiepte tot 264 cm. Tijdens de Sinterklaasstorm in 2013 ontsnapte de gemeente al eens op het nippertje aan een overstromingsramp. Het gevaar loert niet zozeer vanuit de zee, want de huidige duinenrij biedt een goede bescherming. Maar wel langs de haven van Oostende en voornamelijk de laaggelegen Spuikom die in de achterhaven ligt en grenst aan Bredene.

Achterhaven

Wat hier een oplossing moet bieden, zijn de geplande overstromingsmaatregelen in de achterhaven van Oostende. Het vergunningentraject is hiervoor recent opgestart. “Als dit vlot verloopt kunnen de werken starten in september 2020”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe. Voor de zone rond het Montgomerydok en langs het station werden tijdens de voorbije maanden fysische modelproeven uitgevoerd in de golftank van het Waterbouwkundig Laboratorium om de hydrodynamische randvoorwaarden voor deze zone te actualiseren. Op basis van deze randvoorwaarden zullen de verschillende oplossingsrichtingen verder uitgewerkt worden en zal de maatschappelijke kosten-baten analyse opgesteld worden om te leiden naar een voorkeursontwerp.

Noord-Ede

“Het is belangrijk dat Bredene beschermd wordt tegen een 1000-jarige storm en dat zal ook het geval zijn nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd zoals blijkt uit het antwoord van de minister. Bredene ijvert hier al geruime tijd voor maar we zijn ook vragende partij om maatregelen te nemen tegen wateroverlast vanuit het binnenland. Bredene is immers een belangrijk afwateringspunt vanuit de Noord-Ede naar zee”, zegt Vandenberghe.