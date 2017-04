Bredense scholieren stappen of fietsen de wereld rond

In Bredene is "Project K" voorgesteld, een project om jongeren bewust te maken van de klimaatproblematiek.

Het gemeentebestuur wil met dat project, waarbij de K voor kilometer staat, de Bredense scholieren, ruim 1.000, aanzetten om zich te voet of met de fiets naar school te begeven. Tijdens de maand mei moeten alle Bredense scholen samen minstens 40.008 km fietsen en/of wandelen. De afstand is symbolisch gekozen: 40.008 km is de omtrek van de aarde. Het project moet, met een verminderde uitstoot van 8742 kg CO2, de jongeren bewust maken van de klimaatproblematiek. Bovendien zorgt het vermindere autoverkeer voor een veiligere schoolomgeving.