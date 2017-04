Breder zebrapad voor basisschool, na dodelijk ongeval

Het zebrapad aan de basisschool van het Sint-Lodewijkscollege aan de Gistelse Steenweg in Brugge is met vijf meter verbreed.

Een maatregel nadat daar in februari een jongetje van zes om het leven kwam toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. De verbreding moet ervoor zorgen dat auto’s en vrachtwagens op een grotere afstand van de overstekende kinderen stoppen. De school is tevreden met de ingreep, maar wil dat er ook werk wordt gemaakt van verkeerslichten aan de oversteekplaats. Ook is er een petitie om de gemachtigde opzichter aan het zebrapad te vervangen door een politieagent, al gaat de stad daar voorlopig niet op in.